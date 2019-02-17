10 جهات تستفيد من خدمات «الأحوال» المتنقلة بمنطقة عسير

أطلقت الأحوال المدنية بمنطقة عسير حملتها الميدانية للخدمات المتنقلة بداية من اليوم الأحد، ولمدة خمسة أيام في عشر جهات بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، في إطار تفعيل مبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.

وخصصت الأحوال المدنية بالمنطقة خدمات وحداتها المتنقلة في مدينة أبها لخدمة النساء في مركز الإشراف النسوي بتعليم عسير اليوم الأحد، على أن تقدم خدماتها لمنسوبي إدارة القطاع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء، غدًا الإثنين، ومن ثم تنتقل يوم الأربعاء لخدمة الرجال في مركز التأهيل الشامل.

وفي محافظة بيشة بدأت الوحدة المتنقلة عملها لخدمة منسوبي ومراجعي مستشفى النقاهة، على أن تباشر عملها يوم الثلاثاء في محافظة النماص بمكتب التنمية الاجتماعية وذلك لتقديم واجب الخدمة للنساء.

وفي إطار تفعيل دورها الاجتماعي تجاه الجهات التعليمية بالمنطقة، تباشر وحدات الأحوال المدنية المتنقلة عملها هذا الأسبوع في العديد من المدارس الثانوية للبنات في محافظات خميس مشيط والمجاردة إضافة إلى بيشة.

الجدير بالذكر، أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها، فضلًا عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق إضافة إلى الوفاة، وطباعة شريحة البيانات «البرنت».

وفي وقت سابق؛ أوضحت الأحوال المدنية الفئات المستفيدة من الوحدات المتنقلة التي تقدم خدمات استخراج الوثائق للمواطنين.

ونشرت الأحوال المدنية «إنفوجرافيك» عبر حسابها بموقع التواصل «تويتر»، أوضحت به أن الفئات المستفيدة هي: كبار السن، والمرضى، وذوو الاحتياجات الخاصة، وكذلك المناسبات والمهرجانات الرسمية، والجامعات والمدارس، والقطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والمراكز والقرى التي لا يوجد فيها مكاتب للأحوال المدنية، ولا يوجد بها أقسام نسائية.

يُذكر أن الأحوال المدنية استخرجت خلال عام 1439 هـ، مليونين و151 ألفًا و896 بطاقة هوية، و893 ألف سجل أسري، وأنجزت 16 مليون عملية، وافتتحت 21 مكتبًا جديدًا، وقامت الوحدات المتنقلة بـ220 زيارة.