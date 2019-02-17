«ماكدونالدز السعودية» تؤكد التزامها بأقصى معايير الجودة وسلامة الغذاء

منتجات الدجاج نباتية 100% وخالية من الهرمونات والمضادات الحيوية
أكدت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز السعودية» للوجبات السريعة، التزامها بأقصى معايير الجودة وسلامة الغذاء وممارسات الحلال في كل منتجات اللحوم والدجاج والخضراوات التي تقدمها للمستهلك في جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت «ماكدونالدز السعودية» أن الدجاج المستخدم في منتجاتها هو «دجاج نباتي 100%»؛ أي خالٍ من هرمونات النمو وخالٍ من المضادات الحيوية.
ونوهت الشركة بأن كل منتجات الدجاج في مطاعهما تأتي من لحم الدجاج الحلال والصافي 100%، وأنها تقوم باستيراد منتوجات الدجاج من «شركة ماك فود» الماليزية المعروفة بالتزامها بالذبح وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أكدت أن اللحوم المستخدمة هي «لحم بقر حلال وصافٍ 100%» من موردين معتمدين ، وشددت على حرصها على الالتزام بشكل قاطع بتشريعات السلامة الغذائية التي تفرضها السلطات المحلية والهيئات الرقابية المختصة.
ونوهت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» بأنها ترحب بكل الاستفسارات والأسئلة من خلال منصة «من حقك أن تعرف» على موقعها الرسمي :
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