«تعليم الخرج» يكرِّم المشرفة التربوية تركية المطيري

‏‫كرَّم مدير التعليم بمحافظة الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، اليوم الأحد، المشرفة التربوية تركية بنت مريخان المطيري؛ لحصدها المركز الأول في جائزة التعليم للتميّز «فئة المرشدة الطلابية» للعام الدراسي 1438 / 1439 ه.

جاء ذلك، بحضور شقيقي المشرفة التربوية، وأمين إدارة التعليم عبدالرحمن الدوسري، ومدير الإعلام والاتصال عبدالله القرني، ومدير مركز التميّز المؤسسي عمر الخويطر، ومدير وحدة الشراكة فهد المياح، في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية.

وقدَّم مدير التعليم التهنئة للمشرفة التربوية تركية المطيري، التي تبوأت المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز، في فئة المرشدة الطلابية، مشيدًا بهذا الإنجاز الذي تستحقه، متمنيًا لها التوفيق، وأن يكون ذلك حافزًا لها في مجال عملها .

وأضاف العتيبي، أن إدارة التعليم تهتم بترسيخ ثقافة التميّز والإبداع، وإيجاد بيئة عمل ترعى المتميزين، وتحفِّزهم للعطاء، وتذلل لهم العقبات، معربًا عن شكره وتقديره لمركز التميّز بقيادة عمر الخويطر، ومساعدته الدكتورة نورة الشلوي، وفريق العمل المتميز في المركز، الذين حققوا مركزًا متقدمًا ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة.

وفي نهاية الحفل، قدم مدير التعليم درعًا تذكارية للمشرفة التربوية، وقدم شهادات شكر وتقدير لمدير مركز التميز المؤسسي عمر الخويطر، ولمساعدته الدكتورة نورة الشلوي؛ وذلك لحصول المركز على شهادة التميّز على مستوى إدارات التعليم بالمملكة .

كانت وزارة التعليم، قد أعلنت جوائز نقدية بقيمة خمسة ملايين ريال، و26 سيارة للفائزين بجائزة التميز.

وأضافت أن عدد الفائزين بالجوائز هذا العام 114 فائزًا، موزعين بين مختلف فئات الجائزة، التي تشمل 20 جائزة لفئة المرشد الطلابي، و20 أخرى بفئة المعلم المتميز، و19 بفئة الإدارة والمدرسة المتميزة، و20 جائزة لفئة المشرف التربوي المتميز، و13 جائزة لفئة العمل التطوعي المتميز، وجائزتين لفئة التميز الإداري، وعشرين جائزة لفئة الطالب المتميز.

يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت البرنامج التدريبي إعداد الحقائب التدريبية بنظام IMAS ، الذي يستهدف تدريب الكوادر المميزة من الموظفين الإداريين بجهاز الوزارة؛ لتأهيلهم لإعداد الحقائب التدريبية المتخصصة، والمخصص لها برامج في خطة التدريب على إعداد حقائبهم؛ ويهدف لبناء حقائب تدريبية تخصصية وعامة؛ لتحقيق أهداف التدريب، وفقًا لموقع الوزارة.

كما تعتزم الوزارة تنفيذ 68 برنامجًا تدريبيًا داخليًا وخارجيًا، ستُقام في منطقة الرياض، والشرقية، والغربية، وبعض المناطق الأخرى، وستكون البرامج شاملة بين عام وتخصصي، وسيتم تنفيذها من خلال 125 مدربًا ومدربة على مستوى المملكة.