السعودية اليوم / ولي عهد مملكة البحرين يلتقي رئيس هيئة حقوق الإنسان

المنامة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بقصر الرفاع اليوم، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعددًا من أعضاء الهيئة الذين يزورون مملكة البحرين حاليًا.
وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين وتميزها في مختلف المجالات.
من جانبه أعرب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان, عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد مملكة البحرين على ما يوليه من اهتمام في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين، مشيدًا بالتجربة البحرينية في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وحفظ الحقوق العمالية.
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18:58ت م
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