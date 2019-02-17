السعودية اليوم / محافظ بني حسن يلتقي مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة



الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

التقى محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي بمكتبه اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي, يرافقه مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله بن شرف الزهراني.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ بني حسن بمدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة وبمرافقيه على زيارتهم للمحافظة, مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في بحث احتياجات المحافظة والعمل على استكمال الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته نوه الزهراني باهتمام الهيئة في العمل على تقديم خدماتها بالمحافظة, مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين والمقيمين كافة، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.

// انتهى //

18:54ت م

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الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسالتقى محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي بمكتبه اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي, يرافقه مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله بن شرف الزهراني.وفي بداية اللقاء رحب محافظ بني حسن بمدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة وبمرافقيه على زيارتهم للمحافظة, مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في بحث احتياجات المحافظة والعمل على استكمال الخدمات المقدمة للمواطنين.من جهته نوه الزهراني باهتمام الهيئة في العمل على تقديم خدماتها بالمحافظة, مشيراً إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين والمقيمين كافة، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.// انتهى //18:54ت م0247

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