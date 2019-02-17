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الخليج 365- استقرت أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في أسواق المملكة اليوم الأحد 17 فبراير 2019 وننشر من خلال هذا التقرير اخر تحديث لاسعار الذهب اليوم وجاؤت كما يلي: سجل عيار 24 سعر 157.67 ريال.

سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.53 ريال.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.96 ريال.

سجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.25 ريال.

سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.97 ريال

سجلت اسعار الذهب عيار 12 فسجلت 78.83 ريال.

سجل سعر أوقية الذهب 4,903 ريالات

وسجل الجنيه الذهب 1,104 ريالات. استقرار في أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في أسواق المملكة اليوم الأحد 17 فبراير 2019



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