شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة الإسلامية : زيارة ولي العهد امتداداً للعلاقات التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

وصف رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، بالزيارة الميمونة لبلد شقيق رائد.

وقال زيارة سمو ولي العهد ستسهم - بإذن الله - في تنمية وبناء المجتمع الباكستاني في جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والثقافية، والتعليمية، والأكاديمية، ومُختلف قطاعات التّنمية.

وأضاف أن المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وإلى عهدنا الحاضر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهي تحت قيادات حكيمة رائدة وولاة أمر مخلصين وقد دأبت على سلوك سياسة إسلامية إنسانية عادلة متوازنة وفق آلية ثابتة وواضحة هدفها تحقيق الأمن والسلم والسلام والاستقرار والاطمئنان ونشر الإسلام الصحيح المعتدل وسيادته ومنهجه الحق ومعتقده السليم ليس في الداخل فحسب بل في العالم أجمع، ووثقت علاقتها بالدول الأخرى لاسيما العربية والإسلامية حتى بحمد الله كسبت ثقة واحترام الجميع، ومن أولويات هذه الدول جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وبيّن أن زيارة سمو ولي العهد إلى باكستان تأتي امتداداً لهذا الاحترام المتبادل، والعلاقات التاريخية الأخوية العريقة بين البلدين والتشاور وتبادل وجهات النظر وسيراً على نهج أسلافه من صناع القرار في المملكة في هذا المضمار.