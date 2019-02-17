شكرا لقرائتكم أداء يطمئن السعوديين: رابط الرسائل النصية لتحميل تطبيق وطني آمن وسليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم أن الرسائل النصية التي أرسلت لعموم المستفيدين من Watani هي رسائل صحيحة وتحتوي على روابط سليمة وآمنة.

وأضاف أن الرسائل تهدف إلى دعوة المستفيدين للمشاركة في تقييم الخدمات الحكومية بتحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android.

ودعا المركز إلى زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان @wataniAPP والموقع الإلكتروني (هنا) للاطلاع على مزيد من المعلومات.



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