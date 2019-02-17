شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على رأس مستقبلي ولي العهد لحظة وصوله إلى المطار.



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