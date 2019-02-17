شكرا لقرائتكم غلام سرور: زيارة الأمير محمد بن سلمان بمثابة قدوم فصل الربيع لباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

رحب معالي وزير البترول في جمهورية باكستان الإسلامية غلام سرور خان، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى باكستان.

وقال في بيان صادر عنه إن زيارة سمو ولي العهد ستكون بمثابة قدوم فصل الربيع إلى باكستان.

وأضاف أن زيارة سمو ولي العهد ستأتي باستثمارات تاريخية إلى باكستان، وستقوم المملكة العربية السعودية بإنشاء مصفاة للنفط في باكستان، فضلاً عن الاستثمار بملايين الدولارات في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي العهد ستساهم في تعزيز وتطوير العلاقات العريقة القائمة بين المملكة وباكستان بشكل يعود بالفائدة المباشرة على الشعب الباكستاني.



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