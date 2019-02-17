شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة تبوك تزيل 30 بسطة عشوائية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)
أزالت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أكثر من (30) بسطة عشوائية في السوق الدولي.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان بأن الإزالة أتت تفاعلاً مع مايرد للأمانة من بلاغات وشكاوى، ولما تشكله تلك البسطات من إعاقة لعملية البيع في السوق ولأنها تعد أحد مظاهر التشوه البصري.
وأشار الغبان إلى أنه تم تشديد الرقابة على السوق لمنع عودة تلك البسطات مرة أخرى.
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