وزير الإعلام الباكستاني: نرغب بتطوير العلاقات مع المملكة إلى شراكة إستراتيجية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد) أكد وزير الإعلام في جمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري، رغبة بلاده في تطوير العلاقات التاريخية مع المملكة العربية أكد وزير الإعلام في جمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري، رغبة بلاده في تطوير العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية إلى شراكة إستراتيجية. وأوضح فؤاد شودري في لقاء مع التلفزيون الحكومي الباكستاني أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان، ستسهم في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى سعي بلاده للعمل مع المملكة في مختلف المجالات.



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