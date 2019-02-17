وزير الخارجية الباكستاني: دور ريادي للمملكة في حفظ الاستقرار الإقليمي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد) أشاد وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، بالدور الريادي للمملكة العربية أشاد وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، منوهاً بدور المملكة في دفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام. جاء ذلك في تصريحات لوزير خارجية جمهورية باكستان نشرتها وسائل الإعلام بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى جمهورية باكستان الإسلامية. وأضاف وزير خارجية جمهورية باكستان أن باكستان قيادة وشعباً ترحب بزيارة ولي العهد، مؤكداً أن الزيارة ستكون بداية لتعاون فعّال وشامل بين البلدين، وستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.



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