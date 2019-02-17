شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان: زيارة محمد بن سلمان تدل على قوة العلاقات بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

أشاد دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان، مؤكداً أن الزيارة تدل على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان.

وأوضح عمران خان في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية الرسمية اليوم (الأحد) أن زيارة ولي العهد ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وإسلام آباد وستنقلها إلى شراكة اقتصادية قوية.

وقال عمران خان: إن الاستثمارات المصاحبة لزيارة ولي العهد ستكون أكبر استثمارات في تاريخ باكستان، مشيراً إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين بما في ذلك إنشاء مصفاة للنفط في ميناء «جوادر» باستثمار سعودي.

ونوه رئيس الوزراء الباكستاني بتوافق الرؤى بين المملكة وباكستان حول القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه بإمكان البلدين تعزيز التعاون الدبلوماسي بفعالية لدعم الأمن الإقليمي والعالمي وحل النزاعات المزمنة مثل قضيتي كشمير وفلسطين، إضافة إلى تسهيل عملية السلام في أفغانستان.