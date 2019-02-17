شكرا لقرائتكم خبر عن درع تميز الطائف من يد الوزير إلى أيدي الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

ما إن حط درع المركز الأول في جائزة التعليم للتميز رحاله في الطائف إلا وصافحته أيادي الطلاب الذين كانوا أكثر سعادة بتحقيق إدارته هذا الفوز الذي سينعكس بلا شك على أداء الإدارة بكل مكوناتها في ما يخدم المخرج النهائي للتعليم الممثل في الطلاب والطالبات.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في الطائف قد تسلمت درع التميز من يد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد أن حصلت على المركز الأول في الدورة التاسعة للجائزة في فئة الإدارة المبادرة وانتقالها للإدارة المنجزة لينتقل الدرع من يد الوزير إلى أيدي الطلاب.

واستقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي وفدا طلابيا من ثانوية ثقيف بالطائف، الذين قدموا التهاني للمدير العام ومساعديه على هذا الإنجاز، وأبدوا فرحتهم بما تحقق مؤكدين أن فوز إداراتهم بهذا التكريم له معنى كبير لدى الطلاب.

من جهته، أكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن ما تحقق من نتائج للإدارة هو انعكاس للجهود المبذولة، التي تهدف لخدمة الطالب في حجرة الدراسة وتجويد مخرجات التعليم على المستويين المحلي والعالمي.