‏و أنا اتصفح مواقع الإنترنت وكتاب المقالات في الصحف الغربية وجدت مقال يتحدث عن تطبيق أبشر في السعودية حيث يشير المقال بأنه قد تكون هناك نتائج عكسية لدعوات حظر التطبيق الذي يزعمون أنه يسمح بتتبع الزوجة ⁉

‏ملخص المقال أن التطبيق يجد القبول داخليا بصورة كبيرة والكل معه ولا أعتراض لكن الأهم في المقال هو أن الجماعة فعلا متوهقين

‏بالمطالبة بإغلاق التطبيق

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