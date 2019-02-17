تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لامرأة وهي تترك طفل رضيع أمام باب أحد مساجد مدينة جدة، أثناء صلاة الفجر.

ورصدت كاميرات المراقبة مقطع الفيديو، لامرأة ترتدي عباءة سوداء، وتحمل رضيعا، لتقوم بتركه أمام مسجد وتلوذ بالفرار.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... امرأة تترك رضيع أمام مسجد في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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