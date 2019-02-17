السعودية اليوم / مركز "أداء": رابط الرسائل النصية لتحميل تطبيق "وطني" آمن وسليم



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم أن الرسائل النصية التي أرسلت لعموم المستفيدين من Watani هي رسائل صحيحة وتحتوي على روابط سليمة وآمنة.

وتهدف الرسائل إلى دعوة المستفيدين للمشاركة في تقييم الخدمات الحكومية بتحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android.

ودعا المركز إلى زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان @wataniAPP والموقع الإلكتروني https://watani.gov.sa/ للاطلاع على مزيد من المعلومات.

// انتهى //

17:59ت م

0226



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم أن الرسائل النصية التي أرسلت لعموم المستفيدين من Watani هي رسائل صحيحة وتحتوي على روابط سليمة وآمنة.وتهدف الرسائل إلى دعوة المستفيدين للمشاركة في تقييم الخدمات الحكومية بتحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية في نظامي التشغيل IOS و Android.ودعا المركز إلى زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان @wataniAPP والموقع الإلكتروني https://watani.gov.sa/ للاطلاع على مزيد من المعلومات.// انتهى //17:59ت م0226

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.