

عمان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، وفداً من كلية الدفاع الوطني في الجيش الأمريكي (كابستون) برئاسة الفريق أول متقاعد غورتني ويليام، الذي يزور الأردن حالياً.

وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

17:11ت م

0191



عمان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، وفداً من كلية الدفاع الوطني في الجيش الأمريكي (كابستون) برئاسة الفريق أول متقاعد غورتني ويليام، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //17:11ت م0191

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي وفداً من كلية الدفاع الوطني الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.