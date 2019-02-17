شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تستعيد تاريخ العلاقات السعودية- الباكستانية والان مع التفاصيل

الخليج 365- نشرت وزارة الخارجية صورة للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، في زيارة رسمية إلى باكستان وفي استقباله- حينئذ- الحاكم العام ملك غلام محمد ورئيس مجلس الوزراء الباكستاني محمد علي بوقرا.

يعود تاريخ الصورة، وفقًا للحساب الرسمي لوزارة الخارجية على «تويتر» إلى عام 1954، ونشرت تزامنًا مع مغادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى باكستان.

كان مجلس علماء باكستان، نظَّم الخميس الماضي، مؤتمرًا بالعاصمة إسلام أباد؛ للترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) والوفد المرافق له إلى البلاد.

وثمَّن المشاركون بالمؤتمر زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان كونها تعزِّز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرين إلى سعي حكومة بلادهم لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة ولاسيما المملكة العربية السعودية وسائر البلاد العربية.

وأوصى المؤتمر بالترحيب بالمستثمرين السعوديين وفتح المجال لهم للاستثمار في باكستان، والإشادة بدعم المملكة العربية السعودية لها ووقوفها بجانب شعبها، والتأكيد على وقوف باكستان حكومة وشعبًا مع المملكة من أجل مكافحة الإرهاب والفكر الضال.

وتابع المشاركون بالمؤتمر في توصياتهم، أن بلادهم تخطو نحو إنشاء باكستان جديدة على نهج وخطى المملكة العربية السعودية وتتطلع للاستفادة من نظام المملكة الذي يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي ومنهج الاعتدال والوسطية .

ودعا مجلس علماء باكستان حكومة بلادهم للاستفادة من نظام ومنهاج المملكة القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح منهج الوسطية والاعتدال وتطبيقه لتحقيق العدالة ونشر ثقافة الحوار والتقريب بين الثقافات والديانات المختلفة، مثمنين جهود المجلس في مكافحة الإرهاب والفكر الضال وتعزيز العلاقات السعودية الباكستانية، التي تناول المؤتمر، مبرزا أهميتها ومؤكدا أن الحاقدين لا يمكنهم زرع خلافات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ محمد طاهر الأشرفي على العلماء والمشايخ أن يتناولوا موضوع العلاقات السعودية الباكستانية في مساجدهم ومؤسساتهم العلمية مشيدًا بجهود الشعب السعودي والباكستاني ولا سيما رجال الأمن والقوات العسكرية والعلماء والمشايخ في تحقيق الأمن والاستقرار والتضحية بكل غال ونفيس من أجل ذلك.