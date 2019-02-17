شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وفرنسا توقعان على تصنيع سفن وفرقاطات وغواصات داخل السعودية والان مع التفاصيل

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال الفرنسية اليوم الأحد لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية . الخليج 365- وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إن المجموعتين تعتزمان تصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة. وستحوز السعودية للصناعات العسكرية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، حصة 51 بالمئة من المشروع المشترك. وقال شوير: «من خلال أنشطة التصميم والتشييد والصيانة سيساهم المشروع المشترك بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية الملكية السعودية».

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة وفرنسا توقعان على تصنيع سفن وفرقاطات وغواصات داخل السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.