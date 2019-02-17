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بالعربية.. باكستان ترحّب بولي العهد

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الخليج 365- رحّبت الحكومة الباكستانية بزيارة ولي العهد الأمير عبر حسابها الرسمي باللغة العربية، حيث وصفت الزيارة بأنها زيارة تاريخية، وأن العلاقة بين البلدين تزداد قوة يوماً بعد يوم، فيما أعربت وزارة الخارجية عبر حسابها "تويتر" باللغة الأردو بالفخر في العلاقة التي تربط البلدين.

 

وقالت الحكومة الباكستانية: "باكستان وشعبها يستقبلون بودّ وترحاب ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارته التاريخية إلى باكستان، ويتمتع البلدان الشقيقان بالعلاقات الأخوية القائمة منذ زمن طويل والتي تزداد قوة يوماً بعد يوم.

 

فيما ردت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي بالأردو وهي اللغة الباكستانية نفتخر بعلاقاتنا الاخوية القوية ونحن نسير نحو مستقبل مشرق

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