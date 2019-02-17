شكرا لقرائتكم وزير باكستاني يغرد بالعربية احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين عن سعادته بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان.

وغرد الوزير الباكستاني عبر حسابه على تويتر باللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية واللغة الأردية ترحيبا بولي العهد.

وقال شودري: أهلا وسهلا ومرحبا سمو ولي العهد بين أهلك ووطنك.

وكانت الصحف ووسائل الإعلام الباكستانية احتفت على مدى أيام بزيارة ولي العهد التي ستستغرق يومين.

وامتلأت الشوارع بصور ولي العهد ورفرف العلم السعودي إلى جوار العلم الباكستاني فوق البنايات والجسور وأعمدة الإنارة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد في وقت سابق اليوم أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباكستان تعكس الحرص لتوطيد المزيد من الروابط القائمة، مضيفا بأن الزيارة ستضع أساساً للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين باكستان والمملكة.



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