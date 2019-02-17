فيديو وصور.. حشرات ومخالفات صحية في بوفيه المسارحة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها بلدية محافظة أحد المسارحة بجازان وضمن برنامج “غذاؤكم أمانة” قامت الفرق الرقابية بإغلاق أحد البوفيات بالمحافظة. وخلال الجولة في أحد البوفيات للوجبات السريعة لوحظ وجود حشرات بشكل كثيف وعدم قيام عمال البوفيه بالاحترازات اللازمة لمنع دخول الحشرات ومخالفة الاشتراطات الصحية وطبقت البلدية أقصى العقوبات النظامية. وبين المقطع الذي حصلت عليه “متابعات الخليج 365” تكاثر الحشرات بشكل لافت للنظر ودخول بعض الحشرات إلى أماكن إعداد هذه الوجبات.

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