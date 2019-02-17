شكرا لقرائتكم طائرة الأمير محمد بن سلمان تدخل أجواء باكستان والمقاتلات الباكستانية تستقبلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دخلت طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المجال الجوي الباكستاني، فيما خصصت باكستان عددًا من الطائرات الحربية لمرافقتها وتقديم التحية لها.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه حساب الحكومة الباكستانية عبر تويتر.

وقالت الحكومة إن مقاتلات من طراز F-16 وأخرى من طراز JF17 ستكون في صحبة طائرة ولي العهد.



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