شكرا لقرائتكم شاهد.. مصير شاب سقطت مركبته من أعالي جبل فيفا جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

نشرت صحيفة” متابعات الخليج 365 “قبل يومين مقطع فيديو مروعًا لسيارة من أعلى جبل فيفا بجازان وذلك بسبب عدم وجود مصدات خرسانية وسياج على حافة الطرق. ولكن لم يعلم الجميع مصير هذا الشاب بعد سقوطه؟

وفي التفاصيل التي حصلت عليها ” متابعات الخليج 365 ” فإن سائق المركبة ويدعى علي حسن الفيفي ( 17 ربيعا) قد غادر مستشفى فيفا وهو بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج المناسب وقد تعرض لعدة كدمات ورضوض خفيفة بسب سقوط مركبته.

من جانبهم قال الأهالي : ما زالت الطرق في محافظة فيفا والمحافظات المجاورة لها تشكل تهديدًا خطيرًا لقائدي المركبات من المواطنين أو الزوار وذلك بسبب ضيق الشوارع الرئيسية وعدم وجود مصدات خرسانية وسياج.

من جهة أخرى لا تزال مناشدات ومطالبات الأهالي في المناطق الجبلية بجازان عبر “متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية متواصلة على أمل أن يتم وجود حلول لهذه الطرق التي لا زالت تحصد أرواح الأبرياء.



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