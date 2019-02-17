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شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. ثلوج تبوك تظهر جمال أجواء جبل اللوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
شهدت قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك أمس، تساقطاً خفيفاً للثلوج والأمطار ، فيما شهدت المنطقة وخاصة المناطق الشمالية منها تدني في درجات الحرارة.
ورصدت عدسة “واس” مع ساعات الصباح الأولى اليوم، الإقبال اللافت للأهالي والمتنزهين لمشاهدة الثلوج التي تساقطت بشكل خفيف مساء أمس على قمم الجبال والسهول والأودية في جبل اللوز.
في حين انتشرت الأجهزة الأمنية لمواجهة أي طارئ – لا سمح الله – في ظل ما تشهده الطرق المؤدية إلى مناطق تساقط الثلوج من كثافة في الحركة المرورية.
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