الان تتابع تمطيط الشفاه توقع عقوبة على أحد أشهر ملاك الإبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أصدرت لجنة المخالفات والعقوبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عدد من العقوبات على العابثين في المهرجان.

وجاء من بين قرارات اللجنة الاستبعاد الفوري للمتسابق مطلق صقر عبدالله الفطيماني السهلي ، من المملكة العربية السعودية، بجميع الفئات بالمهرجان، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لمدة عام، بسبب الـ”تمطيط في السبال”.

واشترطت اللجنة على المتسابق دفع غرامة “عقوبة تمطيط السبال عام”، للسماح له بالمشاركة مرة أخرى، بدلا من قضاء عقوبة الاستبعاد لمدة عام.

وكانت اللجنة قررت إصدار عقوبة على محمد بن فالح بن شالح العجمي من الكويت، ويمتلك 3 بكار لون الشعل فئة الفحل، وإنتاجه، بسبب الحقن بمواد تجميلية.

كما عاقبت أيضا محمد بن خلفان الزروعي، من الإمارات، مالك حالتين بكرة وقعود فئة الفحل، لنفس السبب.

وأصدرت اللجنة قرارا بإبعادهما فورا عن المشاركة من جميع الأشواط في النسخة الثالثة، وحرمانهما من المشاركة في 3 نسخ قادمة في جميع الأشواط والفئات.