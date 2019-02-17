شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يطلق أعمال مؤتمر الإصابات ويتفقد المشاريع الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

برعاية أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، يطلق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أعمال المؤتمر الوطني للإصابات الذي تنظمه صحة جازان بعد غد (الثلاثاء) ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة وزارة الدفاع، والحرس الوطني، وقوى الأمن الداخلي والمستشفى التخصصي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجهات الحكومية الأخرى. ويتفقد الربيعة عدد من المشاريع الصحية بالمنطقة.

وأوضحت «الصحة» أن المؤتمر يهدف إلى دراسة جميع انواع الإصابات بالمنطقة وأسبابها، والاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والعالمية لعلاج مثل هذه الإصابات، والعمل على تفعيل الإجراءات الوقائية التي تكفل التقليل من نسبة الإصابة بالمنطقة، وإبراز دور الصحة في علاج الإصابات المختلفة.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجال علاج الإصابات على مستوى المملكة والوطن العربي بواقع 40 طبيبا واستشاريا من داخل المنطقة و21 من خارج المنطقة.

وستقام في كل يوم أربع ورش عمل يشرف عليها ثمانية استشاريين، ويتضمن المؤتمر 38 محاضرة و10 جلسات نقاش كل جلسة يشرف عليها ثلاثة استشاريين.