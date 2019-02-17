شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

يتفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز غداً (الاثنين) محافظة طريف، إذ سيستهل زيارته بجولة تفقدية على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشاريع التنموية.

وسيلتقي خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشاريع التنموية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.

وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص أمير المنطقة للوقوف على حاجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.