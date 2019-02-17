شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل يطّلع على الخطط المستقبلية لشرطة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي. وثمّن أمير منطقة مكة المكرمة الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة كافة، وحثهم على بذل المزيد من الجهود بما يحقق بعد توفيق الله الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها.



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