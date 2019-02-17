شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: الآلية الجديدة لوزارة العمل تسهل فرص التوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان.

ورحب الأمير سعود بن نايف بوزير الخدمة المدنية، مباركاً له إطلاق الوزارة للائحة التنفيذية للموارد البشرية، مبيناً أن قطاعات الدولة تشهد تحديثاً لأنظمتها وآلياتها بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة 2030.

وأضاف أمير المنطقة أن وزارة الخدمة المدنية هي العمود الفقري لربط مخرجات التعليم من الجامعات والمعاهد والمدارس من أبناء وبنات الوطن مع سوق العمل، التي تحتاج المزيد من التنسيق بين الجهات لاستيعاب هذه الأعداد وإيجاد الفرص الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، مشيراً إلى أنه بعد طرح الآلية الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل، ستسهل على الكثير من طالبي العمل الحصول على فرص العمل المناسبة وفق الآليات التي سخرتها الدولة.

من جانبه، قدم وزير الخدمة المدنية شكره لأمير المنطقة الشرقية على استقباله، مؤكداً حرص الوزارة على تلبية حاجة سوق العمل لدعمه بكفاءات.

وبين أن لائحة الموارد البشرية التي جرى الإعلان عنها، جاءت بعد نتائج عمل استغرقت 12 شهراً شاركت بها 17 جهة حكومية وشهدت العديد من ورش العمل واللقاءات للعصف الذهني، وجرى من خلالها حصر متطلبات الجهات الحكومية وجميعها انعكست بشكل إيجابي على اللائحة.

وأشار الحمدان إلى أنه من الضروري استحداث اللائحة لكونها أكثر عملية وأكثر استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ومن يطلع على اللائحة سيجد هناك مقارنة بين اللائحة المتحدثة والقديمة، حيث منحت الكثير من المرونة وكثيرا من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف إلى الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام، لافتا إلى أن اللائحة ركزت على منح الفرص للموظفين المميزين وفتح آفاق للترقيات السريعة ومعالجة الكثير من الغموض.