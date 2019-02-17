شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات العسكرية» توقع مع «نافال» الفرنسية لإنشاء شركة سعودية للدفاع البحري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقّعت كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ومجموعة نافال الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري، مذكرة اتفاق يتم بموجبها إنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي.

وجرى توقيع مذكرة الاتفاق على هامش معرض الدفاع الدولي «أيدكس» 2019، التي انطلقت فعالياته أمس (السبت) في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتحدد الاتفاقية إطار العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك، من أجل تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي.

وستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وستدعم مختلف المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة، بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الدكتور أندرياس شوير: «تُعَد هذه المذكرة حجر الأساس لشراكة إستراتيجية بيننا وبين مجموعة نافال، بما يعزز التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية بدعم جهود المملكة في مجال تطوير قدراتها الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ويُعَد المشروع المشترك فرصة للاستفادة من خبرة مجموعة نافال وتسخيرها لمساعدة شركائها على تطوير قدراتهم البحرية، وبالتالي إنشاء نظام متكامل للصناعات العسكرية بالمملكة».

وأضاف الدكتور شوير: «من خلال أنشطة التصميم والتصنيع والصيانة المتطورة، ستساهم الشركة الجديدة بشكل كبير في تعزيز قدرات واستعدادات قواتنا البحرية السعودية».

واستناداً إلى الشراكة الراسخة والطويلة بين المملكة العربية السعودية ومجموعة نافال الفرنسية، يهدف المشروع المشترك إلى لعب دور محوري رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل مميزة للسعوديين.