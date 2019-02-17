محافظ الأحساء يعزي أسر شهداء الواجب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء
قدم محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي اليوم، واجب العزاء لأسر شهداء الوطن سالم سويد الغامدي، وحسين علي القريشي، وإبراهيم حاجي بوحيمد، الذين استشهدوا في ميدان الشرف في الحد الجنوبي دفاعا عن دينهم ووطنهم، فيما أجرى اتصالا هاتفيا على ذوي الشهيد ناجي خالد الدوسري، لتعازيهم في وفاة ابنهم.
ونقل الأمير بدر خلال تعازيه للشهداء الأربعة، تعازي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان إلى أسر الشهداء، سائلا الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يتقبلهم من الشهداء ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
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