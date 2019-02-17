السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أعلن الديوان الملكي عن مغادرة ولي العهد اليوم لزيارة كل من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، يلتقي خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى باكستان والهند والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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