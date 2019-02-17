إخماد حريق بمشروع جبل عمر في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم على حريق في بعض المخلفات في مساحة محدودة بمشروع جبل عمر في مكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر، مشيرا إلى أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح.

وأفاد بأن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمهر بالقرب من مواقع الحوادث وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية من تقديم خدماتها بكل سلالة حفاظا على أرواحهم.