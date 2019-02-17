، صدق أو لا تصدق... فنادق 5 نجوم والأصل كابينة طائرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تختلف القيمة من 300 ريال إلى 5000 ريال لليلة الواحدة

ماذا يحدث للطائرات عندما تحال إلى التقاعد أو عندما تخرج من الخدمة والكثير منها يتجه إلى التفكيك واستخدام الأجهزة الصالحة وإعادة تدوير لباقي المكونات؟ ولكن استطاعت العديد من الهيئات السياحية في أمريكا وأوروبا تحويل الطائرات إلى فنادق.

وعرض موقع (ثريلست) قائمة بخمسة فنادق كانت في الأصل طائرات بأنحاء متفرقة من العالم وتختلف القيمة من 300 ريال إلى 5000 ريال سعودي لليلة الواحدة.

ومن هذه الأماكن فندق طائرة وینفیان كونیتیكت بالولایات المتحدة، سعر الليلة يتراوح بين 2000 الى 5000 ريال سعودي، وهي طائرة ھلیكوبتر من طراز سیكورسكي كینج بیلیكان كانت تابعة لخفر السواحل وجرى تجدیدھا بالكامل وتقع داخل كوخ مخصص للعطلات بمنتجع وینیفیان في ولایة كونیتیكت الأمریكیة.

وكذلك طائرة جامبو ھوستل ستوكھولم بالسوید سعر الليلة بها يتراوح بين 300 ريال إلى 1000 ريال سعودي، وهي بالأساس طائرة بوینج 747 جامبو تحولت لفندق مؤلف من 29 غرفة افتتح في عام 2008 عند مدخل مطار أرلاندا في ستوكھولم، ویضم جناحًا خاصًا فاخرًا داخل قمرة القیادة، ومقھى بمقصورة الدرجة الأولى.

فيما يبلغ سعر الليلة الواحدة في فندق طائرة كوستافیردي بكوستاریكا ما بين 1000 ريال إلى 2000 ريال سعودي، حيث كانت تابعة لطیران جنوب أفریقیا ومنصوبة في وضع محفوف بالمخاطر على ارتفاع 50 قدمًا فوق مستوى الأرض بغابة في كوستاریكا تطل على المحیط الطائرة بالكامل مزینة بخشب محلي وأثاث إندونیسي،

أما فندق طائرة فلیجتویج سویت توغ سعر الليلة بها يساوي 1700 ريال سعودي، وبعد سنوات من الخدمة في شركة إنترفلوج للطیران بألمانیا الشرقیة سابقًا، اتجھت الطائرة التي تسع 120 راكبًا وتعتمد على محرك سوفیتي من الستینیات إلى ھولندا، حیث جرى تجدیدھا لتصبح "جناحًا فندقیًا فاخرًا".

إلى هذا بلغ سعر الليلة في فندق طائرة بلین موتل بنیوزیلندا ما قيمته 750 ريالاً سعودياً، وهي آخر طائرات الحرب في فیتنام وأصبحت حالیًا وجھة للسائحین ھواة ركوب القوارب واستكشاف الكھوف في نیوزیلندا. لا تسع الطائرة سوى لأربعة نزلاء في غرفتین منفصلتین، إحداھما في قمرة القیادة، ولا یمكن الوصول إلیھا سوى بسلم.