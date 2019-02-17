، جرائم جنسية بحق قُصّر تجرد أرفع مسؤول بالفاتيكان من صفته الكنسية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس عن تجريد أرفع مسؤول بالفاتيكان كبير أساقفة واشنطن السابق ثيودور ماكاريك من صفته الكنسية، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية مع قصّر وبالغين على مدار سنوات، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وذكر الفاتيكان في بيان أن "قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية بالفاتيكان "ماكاريك" بارتكاب جرائم جنسية مع قصّر وبالغين على مدار سنوات"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وبحسب وسائل إعلام عالمية، فقد جاء الإعلان عن تلك الخطوة قبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرنسيس يجمع فيه أساقفة من جميع أنحاء العالم؛ لمساعدة الكنيسة في التعامل مع أزمة الاعتداءات الجنسية من جانب عدد من رجالها، والتي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.
جرائم جنسية بحق قُصّر تجرد أرفع مسؤول بالفاتيكان من صفته الكنسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس عن تجريد أرفع مسؤول بالفاتيكان كبير أساقفة واشنطن السابق ثيودور ماكاريك من صفته الكنسية، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية مع قصّر وبالغين على مدار سنوات، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وذكر الفاتيكان في بيان أن "قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية بالفاتيكان "ماكاريك" بارتكاب جرائم جنسية مع قصّر وبالغين على مدار سنوات"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وبحسب وسائل إعلام عالمية، فقد جاء الإعلان عن تلك الخطوة قبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرنسيس يجمع فيه أساقفة من جميع أنحاء العالم؛ لمساعدة الكنيسة في التعامل مع أزمة الاعتداءات الجنسية من جانب عدد من رجالها، والتي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
05:28 PM
أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس عن تجريد أرفع مسؤول بالفاتيكان كبير أساقفة واشنطن السابق ثيودور ماكاريك من صفته الكنسية، بعد إدانته بارتكاب اعتداءات جنسية مع قصّر وبالغين على مدار سنوات، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وذكر الفاتيكان في بيان أن "قرار البابا جاء بعد أن أدانت لجنة تأديبية بالفاتيكان "ماكاريك" بارتكاب جرائم جنسية مع قصّر وبالغين على مدار سنوات"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وبحسب وسائل إعلام عالمية، فقد جاء الإعلان عن تلك الخطوة قبل خمسة أيام من اجتماع استثنائي مقرر للبابا فرنسيس يجمع فيه أساقفة من جميع أنحاء العالم؛ لمساعدة الكنيسة في التعامل مع أزمة الاعتداءات الجنسية من جانب عدد من رجالها، والتي بدأت تتكشف خلال الأعوام الماضية.
، جرائم جنسية بحق قُصّر تجرد أرفع مسؤول بالفاتيكان من صفته الكنسية ،
المصدر : الخليج 365
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