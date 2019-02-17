، درع تميز "تعليم الطائف" من "يد" الوزير إلى "أيدي" الطلاب ،

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تسلم طلاب الإدارة العامة للتعليم في الطائف، درع المركز الأول لجائزة التعليم للتميز، لحظة وصوله للطائف، من يد الوزير إلى أيديهم.
وتسلّمت الإدارة العامة الطائف درع التميز من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بعد أن حصلت على المركز الأول في الدورة التاسعة للجائزة في فئة "الإدارة المبادرة" وانتقالها لـ"لإدارة المنجزة".
واستقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، وفداً طلابياً من ثانوية ثقيف بالطائف، وقدّموا التهاني للمدير العام ومساعديه على هذا الإنجاز، وأبدوا فرحتهم بما تحقق، مؤكدين أن فوز إدارتهم بهذا الدرع له معنى كبير لدى الطلاب.
وأكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن ما تحقق من نتائج للإدارة انعكاس للجهود المبذولة، والتي جميعها تهدف لخدمة الطالب في حجرة الدراسة، وتجويد مخرجات التعليم على المستوى المحلي والعالمي.
وكانت "الخليج 365" تابعت تتويج وزير التعليم، مؤخراً، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وحصولها على المركز الأول في فئة التميّز الإداري، وانتقالها من مرحلة إدارة المبادرة إلى مرحلة الإدارة المنجزة، خلال حفل وزارة التعليم السنوي في مسرح الوزارة بالرياض.
وسلّم "آل الشيخ" جوائز التعليم للتميز لأبطالها من "تعليم الطائف" لتحقيقهم نتائج متقدمة في فئات المشرف المتميز والإدارة والمدرسة المتميزة والمعلمة المتميزة.
يُذكر أن جائزة التعليم للتميز تعد أكبر جائزة تعليمية تربوية على مستوى العالم العربي، وتحفز الميدان التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين علمياً وتربوياً وإدارياً، ونشر ثقافة التميز والعمل للإتقان.
درع تميز "تعليم الطائف" من "يد" الوزير إلى "أيدي" الطلابفهد العتيبي الخليج 365 2019-02-17
تسلم طلاب الإدارة العامة للتعليم في الطائف، درع المركز الأول لجائزة التعليم للتميز، لحظة وصوله للطائف، من يد الوزير إلى أيديهم.
وتسلّمت الإدارة العامة الطائف درع التميز من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بعد أن حصلت على المركز الأول في الدورة التاسعة للجائزة في فئة "الإدارة المبادرة" وانتقالها لـ"لإدارة المنجزة".
واستقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، وفداً طلابياً من ثانوية ثقيف بالطائف، وقدّموا التهاني للمدير العام ومساعديه على هذا الإنجاز، وأبدوا فرحتهم بما تحقق، مؤكدين أن فوز إدارتهم بهذا الدرع له معنى كبير لدى الطلاب.
وأكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن ما تحقق من نتائج للإدارة انعكاس للجهود المبذولة، والتي جميعها تهدف لخدمة الطالب في حجرة الدراسة، وتجويد مخرجات التعليم على المستوى المحلي والعالمي.
وكانت "الخليج 365" تابعت تتويج وزير التعليم، مؤخراً، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وحصولها على المركز الأول في فئة التميّز الإداري، وانتقالها من مرحلة إدارة المبادرة إلى مرحلة الإدارة المنجزة، خلال حفل وزارة التعليم السنوي في مسرح الوزارة بالرياض.
وسلّم "آل الشيخ" جوائز التعليم للتميز لأبطالها من "تعليم الطائف" لتحقيقهم نتائج متقدمة في فئات المشرف المتميز والإدارة والمدرسة المتميزة والمعلمة المتميزة.
يُذكر أن جائزة التعليم للتميز تعد أكبر جائزة تعليمية تربوية على مستوى العالم العربي، وتحفز الميدان التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين علمياً وتربوياً وإدارياً، ونشر ثقافة التميز والعمل للإتقان.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
05:16 PM
في فئة "الإدارة المبادرة" وانتقالها لـ"المنجزة"
تسلم طلاب الإدارة العامة للتعليم في الطائف، درع المركز الأول لجائزة التعليم للتميز، لحظة وصوله للطائف، من يد الوزير إلى أيديهم.
وتسلّمت الإدارة العامة الطائف درع التميز من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بعد أن حصلت على المركز الأول في الدورة التاسعة للجائزة في فئة "الإدارة المبادرة" وانتقالها لـ"لإدارة المنجزة".
واستقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي، وفداً طلابياً من ثانوية ثقيف بالطائف، وقدّموا التهاني للمدير العام ومساعديه على هذا الإنجاز، وأبدوا فرحتهم بما تحقق، مؤكدين أن فوز إدارتهم بهذا الدرع له معنى كبير لدى الطلاب.
وأكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن ما تحقق من نتائج للإدارة انعكاس للجهود المبذولة، والتي جميعها تهدف لخدمة الطالب في حجرة الدراسة، وتجويد مخرجات التعليم على المستوى المحلي والعالمي.
وكانت "الخليج 365" تابعت تتويج وزير التعليم، مؤخراً، الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وحصولها على المركز الأول في فئة التميّز الإداري، وانتقالها من مرحلة إدارة المبادرة إلى مرحلة الإدارة المنجزة، خلال حفل وزارة التعليم السنوي في مسرح الوزارة بالرياض.
وسلّم "آل الشيخ" جوائز التعليم للتميز لأبطالها من "تعليم الطائف" لتحقيقهم نتائج متقدمة في فئات المشرف المتميز والإدارة والمدرسة المتميزة والمعلمة المتميزة.
يُذكر أن جائزة التعليم للتميز تعد أكبر جائزة تعليمية تربوية على مستوى العالم العربي، وتحفز الميدان التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة والتفوق العلمي وتكريم المبدعين والمتميزين علمياً وتربوياً وإدارياً، ونشر ثقافة التميز والعمل للإتقان.
، درع تميز "تعليم الطائف" من "يد" الوزير إلى "أيدي" الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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