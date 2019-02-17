، "الزهراني" لـ"الخليج 365": لهذه الأسباب يختار السعوديون الوجهات السياحية في 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن التكلفة هي العامل الأول في الاختيار

كشف الخبير السياحي عبدالرزاق الزهراني المدير العام لنادي المسافر بالرياض الأسباب التي تدفع السياح إلى اختيار وجهة دون غيرها، مبيناً أنه في السعودية هناك ملايين المسافرين سنوياً يتجهون للخارج؛ لقضاء الإجازات وفعاليات وزيارات، ومن ناحية أخرى، هناك ملايين آخرون باتوا يفضّلون الوجهات السياحية الداخلية.

وأشار "الزهراني" في حديثه لـ"الخليج 365" إلى أن هناك العديد من الأسباب التي توجّه السياح بشكل عام إلى الوجهات السياحية عندما يقررون السفر إلى الخارج أو حتى إلى المدن الداخلية والوجهات السياحية الداخلية في أي بلد في العالم.

التكلفة والقيمة

ويشير "الزهراني" إلى أنه ومع التغييرات الاقتصادية بداخل المملكة والعالم، فإن التكلفة المدفوعة باتت أول سبب من أسباب تحديد الوجهات السياحية سواء الخارجية أو بداخل المملكة، فأصبحت الوجهات الأرخص والمتوفر فيها الخدمات بشكل مقبول هي المتصدرة.

الأمن والسلامة

يؤثر بشكل كبير للغاية الظروف الأمنية في قرار التوجه لهذه الوجهات من تلك، وهنا يشير "الزهراني" إلى أن الوجهات الداخلية تتفوق على الوجهات السياحية الخارجية في هذه النقطة، وبسبب ذلك زادت أعداد الطلبات في قضاء الإجازات بداخل المملكة.

الطقس المعتدل

ويبين "الزهراني" أن الطقس المعتدل في الصيف يؤثر بشكل كبير للغاية، فمع الحرارة المرتفعة في دول الخليج والسعودية يتطلع السياح لأجواء باردة وظواهر طبيعية جديدة مثل الطقس البارد والشواطئ وطبيعة خلابة وهواء نقي.

التأشيرات

يؤكد "الزهراني" أن السبب الرابع في توجّه السياح السعوديين إلى الخارج هو سهولة الحصول على التأشيرات ولمدة طويلة خاصة من دول أوروبا "الشينغن" أو دول آسيا أو أمريكا، وأصبح الحصول على تلك التأشيرات بسهولة ويسر للسعودي المرافق والخدمات والخصوصية.

يوضح "الزهراني" أنه كلما توافرت الخدمات السياحية والمرافق المميزة من فنادق ومنتجعات وتوافرت الخصوصية والطعام الحلال توجه إلى تلك الوجهات السعوديون وبكثرة، فهم يتجهون إلى فترة استجمام وراحة، فيبحثون عن السعادة والتنزه والتمتع بالأجواء.