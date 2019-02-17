، "الصالحي" يؤكد أهمية دعم "مركز التميز" لتطوير خدمات التوحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن المبادرة الوطنية المجتمعية للبنوك السعودية

ثمن رئيس اللجنة العلمية للمركز الوطني لاضطرابات النمو، الدكتور صالح بن محمد الصالحي؛ المبادرة الوطنية المجتمعية للبنوك السعودية في المملكة لدعم مركز التميز للتوحد.

وتتبنى المبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتمثلة في تأسيس وتشغيل مركز التوحد بقيمة 286 مليون ريال، ليكون مركزاً رئيسياً ومرجعاً متخصصاً لجميع مراكز التوحد الخاصة في المملكة.

وأكد الدكتور "الصالحي" أهمية الدور الذي تقوم به البنوك السعودية في خدمة المجتمع من خلال مسؤوليتها الاجتماعية بمساهمتها الفاعلة في العديد من البرامج الهادفة في المجالات المختلفة، ومنها المبادرة المثمرة والإيجابية لتأسيس وتشغيل مركز التوحد لدعم فئة التوحد وتطوير الرعاية المقدمة لهم، والتي تساعد في اندماجهم مع بقية أفراد المجتمع، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي ساهمت في خلق حراك المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

وأضاف أن المملكة تُفعل برامج المسؤولية المجتمعية من منطلق إنساني نبيل وتنمية الحس بالمشاركة المجتمعية، لافتاً في هذا الصدد إلى أهمية توحيد الجهود والتعاون من أجل دعم هذا المركز بالإمكانات البشرية والطبية والتأهيلية التي تحقق أهدافه مما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة لفئة التوحد وأسرهم.

ونوه الدكتور "الصالحي" بالاهتمام الذي يوليه المجلس الصحي السعودي لتفعيل التعاون المشترك بين القطاعات الصحية كافة، والجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، بما فيها الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة الغالية.

وفي ذات السياق، لفت الدكتور "الصالحي" إلى الدور الذي يقوم به المركز الوطني لاضطراب النمو الشامل التابع للمجلس الصحي السعودي في تنسيق الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو وتطويرها، للوصول إلى أفضل النتائج والمؤشرات الصحية، وتحسين الصحة الجسدية والنفسية للمصابين باضطرابات النمو والسلوك في المملكة.

والتأكد من وصول الخدمات للمصابين بتلك الاضطرابات وأسرهم بأفضل المعايير المعتمدة والعمل على تعزيز وتحسين مختلف الخدمات الصحية المقدمة للفئات المستهدفة بجودة ودقة عالية وسهلة الوصول إليها، وإنشاء قنوات تواصل وتفاهم مشتركة بين الجهات ذات العلاقة ومنها "مركز التميز للتوحد" لتطوير وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمصابين باضطرابات النمو الشامل.

يذكر أن المجلس الصحي السعودي أنجز مؤخراً التطبيق الإلكتروني لاضطرابات النمو والسلوك "نمائي"، لتوعية المجتمع ومساعدة الأهالي في تقديم الخدمات للمصابين باضطرابات النمو والسلوك، ويقدم التطبيق "الاستشارات، اختبار مسحي (M-chat)، استراتيجيات التدخل المبكر، الأسئلة الشائعة"، ويسهل على طالب الخدمة التوجه الى أماكن تقديم الخدمات من خلال توضيح مواقع المراكز والمستشفيات المقدمة للخدمات في المملكة، علمًا أن التطبيق متاح باللغة العربية والإنجليزية.