، "تعليم الرياض" يطلق ملتقى للثقافة الإعلامية الطلابية.. أوراق وورش عمل وتجارب ناجحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتعزيز الثقافة الإعلامية في مدارس البنين

تقيم إدارة النشاط الطلابي، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "القسم الثقافي"؛ ملتقى الثقافة الإعلامية على مسرح مدارس التربية النموذجية، بحضور عدد من الإعلاميين التربويين والمهتمين بالجانب الثقافي الإعلامي.

ويشهد الملتقى حضور المشرف العام على الإعلام والاتصال في وزارة التعليم، محمد بن سعد الدخيني، ومتحدث الوزارة، مبارك العصيمي، وكبير المذيعين في التلفزيون السعودي سابقًا، عبدالعزيز العيد، وعدد من الإعلاميين.

وقال مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم الرياض، الدكتور أنور أبو عباة، إن الملتقى مبادرة تقدمها إدارة النشاط الطلابي ممثلة في القسم الثقافي لتعزيز الثقافة الإعلامية في مدارس البنين، وتدريب الطلاب وصقل مواهبهم، وتدربهم على مهارات إعلامية.

من جانبه، أوضح مشرف ملتقى الثقافة الإعلامية، عبدالسلام الثميري، أن "الملتقى يهدف إلى مناقشة العمل الإعلامي المدرسي، وآلية تعامل المدارس مع العمل الإعلامي، وتقنيات الاتصال بشكل أفضل وتفعيله، ومواكبة الإعلام الجديد، والبعد عن التقليد، ضمن النشاطات التربوية الأساسية، لتكوين إنسان مندمج في مجتمعه، يخدم فيها وطنه".

وأشار إلى أن الملتقى يتضمن عرض تجارب للمراكز الإعلامية الطلابية، وتقديم أوراق وورش عمل متنوعة في مجالات المذيع المميز، والمحرر الصحافي الشامل، و"الصورة تتحدث"، ولقاء إعلامي مفتوح مع عدد من الإعلاميين، منوهًا إلى وجود 33 مركزًا إعلاميًا في مدارس الرياض.

وقال إن برنامج الملتقى سيشهد تجربة إعلامية لعبد العزيز العيد، وورشة بعنوان "وظائف المراكز الإعلامية في المدارس"، لعبد الرزاق العليوي، وورشة أخرى عن أنشطة طلاب ذوي الهمم في الإعلام لمشرفي التربية الخاصة، عبدالكريم الصقر، ورائد الغفيلي، وتجارب إعلامية ملهمة للإعلاميين نايف الكرشمي، وناصر الميثان، وخالد الحربي، ووليد الحنفي، وعبدالله الكنان، يديرها الإعلامي مشاري الكرشمي".

وتابع: "الملتقى يشهد عرض نماذج للتجارب الناجحة في المدارس للمراكز الإعلامية، حيث ستعرض مدارس النبلاء تجربتهم، ومتوسطة ابن الحاجب تجربتهم الحديثة في إنشاء مركز إعلام وتواصل".

وأشار إلى أن الملتقى يشهد حوارًا مفتوحًا مع عدد من الإعلاميين ومشرفي مراكز إعلام وتواصل، والإعلان عن توصيات الملتقى.

وأوضح أن هدفهم من إيجاد المركز الإعلامي في المدرسة تطوير المهارتين الذاتية والتقنية وتنمية وتطوير مواهب الطلاب في جميع المجالات الإعلامية، واستثمار المواهب، وتدريبهم على تقديم البرامج والحفلات، وإجراء اللقاءات والحوارات الوطنية والتربوية والاجتماعية، وتدريب على مهارة الإدارة والعلاقات العامة، وتنمية مهارة التحرير الصحفي والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني بكاميرات تلفزيونية احترافية، وتدريب الطلاب على الإخراج والمونتاج.