، جولة تفقدية لأمير الشمالية على طريف يدشن خلالها عدة مشروعات تنموية ،

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يقوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز غدًا الاثنين بزيارة تفقدية لمحافظة طريف، يستهلها بجولة تفقدية على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
وسيلتقي أمير المنطقة خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه قيادة المملكة لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.
جولة تفقدية لأمير الشمالية على طريف يدشن خلالها عدة مشروعات تنمويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
يقوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز غدًا الاثنين بزيارة تفقدية لمحافظة طريف، يستهلها بجولة تفقدية على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
وسيلتقي أمير المنطقة خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه قيادة المملكة لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
04:07 PM
سيلتقي خلالها بالمواطنين للاطلاع على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية
يقوم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز غدًا الاثنين بزيارة تفقدية لمحافظة طريف، يستهلها بجولة تفقدية على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.
وسيلتقي أمير المنطقة خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه قيادة المملكة لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.
، جولة تفقدية لأمير الشمالية على طريف يدشن خلالها عدة مشروعات تنموية ،
المصدر : الخليج 365
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