استنكر اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، الحملة التي وصفها بالمغرضة التي تستهدف تطبيق “أبشر”؛ الذي تم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير خدمات الوزارة.
وأوضح التركي في مداخلة هاتفية له مع “العربية”، أن المزاعم التي يتم ترويجها حول التطبيق من كونه يعد أداة رقابية، بعيدة كل البعد عن حقيقة استخدام التطبيق والخدمات التي يوفرها.
وأشار إلى أن هذه الحملة المنظمة تستهدف الرأي العام للتأثير على شركات الهواتف الذكية وإبعاد التطبيق عن أسواقها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. اللواء التركي: الحملة على تطبيق أبشر مغرضة ومزاعم أنه أداة رقابية غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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