الارشيف / اخبار السعوديه

الجوازات ترد على إستفسار بشأن إصدار جواز لفتاة دون موافقة ولي أمرها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة موافقة ولي أمر المرأة قبل إصدار جواز السفر حتى وإن لم تكن قاصراً وتخطت عمر 21 عام ، حيث يقوم الولي بالإجراءات عبر منصة أبشر .

جاء ذلك رداً على استفسار وجهته مواطنة للمديرية حول مدى أحقيتها إصدار الجواز دون موافقة ولي أمرها بعد أن بلغت 21 عام من عمرها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات ترد على إستفسار بشأن إصدار جواز لفتاة دون موافقة ولي أمرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا