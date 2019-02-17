الجوازات ترد على إستفسار بشأن إصدار جواز لفتاة دون موافقة ولي أمرها

أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة موافقة ولي أمر المرأة قبل إصدار جواز السفر حتى وإن لم تكن قاصراً وتخطت عمر 21 عام ، حيث يقوم الولي بالإجراءات عبر منصة أبشر .

جاء ذلك رداً على استفسار وجهته مواطنة للمديرية حول مدى أحقيتها إصدار الجواز دون موافقة ولي أمرها بعد أن بلغت 21 عام من عمرها .