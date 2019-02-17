بالصور والفيديو: هكذا عبّرت رسامة باكستانية عن فرحتها بزيارة ولي العهد

عبّرت رسامة باكستانية شهيرة عن فرحتها بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام أباد، عبر ريشتها وفنها. وقامت الرسامة الباكستانية “رابعة ذاكر” بهذه المناسبة، برسم صورة بورتريه لولي العهد استغرقت مدة تنفيذها 7 أيام.

وقالت “رابعة”: إنها مثل جميع الباكستانيين، سعيدة بزيارة ولي العهد إلى بلدها؛ مشيرة إلى أن السعودية كانت دوماً وفيّة بوقفاتها إلى جانب الشعب الباكستاني في جميع الأزمات، وأن هذه الزيارة تؤكد قوة العلاقة بين البلدين المسلمين.

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