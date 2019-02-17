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الخدمة المدنية تكشف حقيقة إلغاء منصة جدارة

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نفت وزارة الخدمة المدنية ما يتم تداوله عن توجهها لإلغاء موقع جدارة؛ الخاص بالتوظيف، بعد صدور اللائحة الجديدة، مشيرة إلى أنها تعمل على تطويره.

وقال المتحدث الرسمي سلطان الظاهر:‏ لا صحة لما يتم تداوله بأن وزارة الخدمة المدنية ستُلغي منصة “جدارة”؛ بل تعمل الوزارة على تطويرها لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ إجراءات التوظيف الخاصة بها من خلال المنصة وبشكل مباشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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