كراني يكشف عن أبرد 48 ساعة قادمة هذا الأسبوع

أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن يوميْ الثلاثاء والأربعاء، ستكون أبرد 48 ساعة تشهدها معظم مناطق المملكة. وقال اليوم عبر حسابه في “تويتر”: بعون الله الكتلة الباردة سيطرت على معظم المناطق، ومتوقعٌ تراجعها بعد الظهر على الغربية، ويمتد التراجع ليلاً على الداخلية، ويستمر حتى نهاية الغد.. مع فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء يأخذ التعمق مداه، بعدها يبدأ الدفء ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

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