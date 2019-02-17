أمانة الطائف تنفِّذ برنامجًا لرصد التكاثر الحشري في 1170 موقعًا بالمدينة

خطة زمنية لرش كل الأحياء والضواحي
نفَّذت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة، برنامجًا لرصد التكاثر الحشري بالمدينة والضواحي والمناطق الرطبة، في خطة تعمل عليها الأمانة للحد من انتشار الحشرات الطائرة.
واشتمل برنامج الرش والمكافحة الحشرية على أكثر من 1170 موقعًا بالأحياء، والضواحي والتجمعات السكانية المحيطة، بالإضافة إلى فتحات تصريف مياه الأمطار والسيول والعبارات، والمياه الراكدة ومجاري السيول، علاوة على تنفيذ برنامج الرصد الحشري والاستكشاف؛ لبدء أعمال المعالجة الفورية للمواقع، التي رُصد بها تكاثر حشري حتى لا تتحول إلى بؤر للتكاثر.
ووضعت الإدارة العامة للصحة العامة، خطة زمنية لرش كل الأحياء والضواحي، تباعًا، ببرنامج للرش الضبابي واليدوي والبودرة بشكل مدروس، مع اختيار التوقيت المناسب للمكافحة؛ حفاظًا على صحة السكان.
وعملت 23 فرقة للرش، موزعة بنطاقات جغرافية مختلفة، على مكافحة مختلف الحشرات الضارة، وجرت أعمال المعالجة بالرش والردم والكسح لعدد من المواقع الرطبة، وأماكن تجمع المياه الراكدة.
يُذكر أن خطة أمانة الطائف للصحة العامة، تراعي دراسة مراحل تطور الحشرات في مواقع الرصد ومنع اكتمال دورتها الحياتية، ومتابعة حالات التكاثر ودراسة أسباب التكاثر، مع وضع حلول آنية ومستقبلية فاعلة.
كما حددت الأمانة خطة العمل، خلال الأشهر المقبلة، التي تشهد فترات مناخية انتقالية، وتغيّرًا في درجات الحرارة واحتمالية هطول أمطار؛ وذلك وفقًا للعوامل الطبيعية المؤثرة على البيئة، واحتواء تأثيرها على الصحة العامة .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الطائف تنفِّذ برنامجًا لرصد التكاثر الحشري في 1170 موقعًا بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.