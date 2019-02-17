أمانة عسير تزيل تعديات على 753 ألف متر مربع من أراضٍ حكومية

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 753 ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 18 موقعًا بشكل غير نظامي وبمواقع مختلفة في نطاق الأمانة.

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، أن أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، طالت مساحة بلغت نحو 753.160 ألف م2، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، وأسلاك شائكة وغيرها.

وأشار الحميدي إلى أن اعمال الحملة تشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، كما سيتم الرفع المساحي للمواقع التي أزيلت التعديات منها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلًا.

وأكد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة ستواصل حملاتها الرقابية على كل المواقع بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المعتدين على الأراضي الحكومية.

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وحذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

وكانت أمانة منطقة عسير -ممثلة بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات- قد أزالت، في يناير المنصرم، أكثر من 433 ألف متر مربع، من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بضواحي مدينة أبها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن التعديات التي قامت الأمانة بإزالتها مؤخرًا، موزعة ما بين ضواحي مدينة أبها ومنها حديقة سما أبها، وطريق المئة، وطريق شعار.

وأشار إلى أن التعديات تمثلت بإنشاء أسوار، وأحواش، وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء. مبينًا أن مراقبي البلدية نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي جرى رصد التعديات بها، كما جرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفّذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

